Inter wint voor het eerst in zeven jaar weer in Florence en pakt koppositie

Bij Internazionale begon verdediger Stefan de Vrij in de basis en Sofyan Amrabat (oud-FC Utrecht en Feyenoord) startte bij Fiorentina.

Internazionale blijft stadgenoot AC Milan onder druk houden in de strijd om de landstitel. De Milanese ploeg is de nieuwe koploper, omdat het op bezoek bij Fiorentina eenvoudig met 2-0 wist te winnen.

Vlak voor rust kopte Romelu Lukaku op aangeven van Alexis Sánchez nog over.

Eerste keer in zeven jaar

Kort na rust hoefde Ivan Perisic alleen maar tegen een voorzet aan te lopen voor de 0-2. In de slotfase verzuimde Inter om aan het doelsaldo te werken en Fiorentina kwam steeds goed weg. Zowel Lukaku, Perisic, Gagliardini, Martínez en Skriniar waren nog dicht bij de 0-3.

Voor Inter was het de eerste overwinning in Florence in zeven jaar.

AC Milan kan zondagmiddag de koppositie wel weer overnemen van Inter. De ploeg van Zlatan Ibrahimovic krijgt om 15.00 uur Crotone op bezoek.

Schorsing Conte

Bij Inter zat niet trainer Antonio Conte, maar assistent Cristian Stellini op de bank. Conte is voor twee duels geschorst omdat hij anderhalve week geleden in de wedstrijd tegen Udinese te heftig protesteerde tegen de arbitrage.