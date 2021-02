Solide Heracles steviger in middenmoot na 1-0 zege op Fortuna

Heracles was de eerste helft duidelijk de betere ploeg en creëerde na de openingstreffer van Vloet nog meer kansen, onder anderen via Delano Burgzorg, maar de Almeloërs slaagden er niet in om de score verder uit te breiden.

Een schot van Mats Seuntjens in het zijnet, na ruim een minuut, beloofde veel goeds in Limburg, maar daarna gebeurde er in Sittard ruim een halfuur amper nog iets. Rai Vloet doorbrak de impasse door uit een voorzet van Luca de la Torre bij de eerste paal voor zijn man te kruipen en raak te tikken: 0-1.

Rai Vloet maakte zijn negende doelpunt voor Heracles. Na de wedstrijd vertelde hij niet alleen over de wedstrijd, maar ook over zijn vriendschap met Memhpis Depay. Bekijk het interview hieronder:

Aan de andere kant had Burgzorg opnieuw de 2-0 op zijn slof, maar hij kreeg de bal ook nu niet langs keeper Yanick van Osch. Daardoor bleef het wel spannend in Sittard. Kansen gaf het solide Heracles amper nog weg, al raakte de Duitser Sebastian Polter met een heerlijke volley nog wel de lat.

Fortuna begon beter aan de tweede helft en kreeg ook kansen op de gelijkmaker. Seuntjens zorgde opnieuw voor gevaar met een hard schot, maar Heracles-keeper Janis Blaswich redde. Ben Rienstra kon ook nog twee keer vrij uithalen, maar hij mikte bij zijn eerste poging in de handen van Blaswich en de tweede keer schoot hij ruim over.

"We wisten dat we in een lekkere flow zaten, maar datzelfde gold ook voor Fortuna", zei matchwinner Vloet. "We hadden nog wat recht te zetten na de thuiswedstrijd die we onverdiend hadden verloren."

Tien punten uit vier duels

Het was de derde keer in vier wedstrijden dat Heracles met 1-0 wist te winnen. In de laatste vier duels verzamelde Heracles tien punten. Fortuna blijft door de nederlaag steken op de elfde plaats.