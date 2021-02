Met snelste seizoenstijd draait Visser in Berlijn warm voor EK indoor

De vorm van hordenloopster Nadine Visser richting de EK indoor is groeiende. Bij haar derde wedstrijd van het indoorseizoen zette ze in Berlijn haar snelste seizoenstijd neer op de 60 meter horden: 7,90 seconden.

Visser is Europees kampioene op dat onderdeel en wil haar titel prolongeren bij de EK begin maart in het Poolse Torun. Haar nationale record op de 60 meter horden is 7,83, gelopen in 2018 in Birmingham.

Snelste van Europa

In Berlijn was Visser de snelste Europese loopster. Ze moest in de finale alleen Christina Clemons voor zich dulden. De Amerikaanse was met 7,83 goed voor de beste jaartijd.

Visser werd vorige week in Karlsruhe derde in 7,96 en zegevierde twee dagen later in Düsseldorf in 8,00.