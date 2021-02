Aanklager Strafhof kan onderzoek openen naar oorlogsmisdaden in Palestijnse gebieden

De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag mag een onderzoek openen naar mogelijke oorlogsmisdaden die zijn gepleegd in de Palestijnse gebieden. Dat heeft een vooronderzoekskamer van drie rechters aan het Strafhof vandaag besloten.

Met die beslissing komt de weg vrij voor een onderzoek naar mogelijke misdaden die Israël en gewapende Palestijnse groeperingen zoals Hamas sinds 2014 zouden hebben gepleegd op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, en in de Gazastrook.

De aanklager van het ICC, Fatou Bensouda, zei in december 2019 dat er een redelijke basis was om aan te nemen dat er in die gebieden oorlogsmisdaden zijn of worden gepleegd. Ze noemde daarbij onder meer acties tijdens de Gaza-oorlog van 2014 en het Israëlische beleid om nederzettingen te bouwen in bezet Palestijns gebied. Ze meldde zowel de Israëlische strijdkrachten als terreurbeweging Hamas als mogelijke daders.

Oordeel

Maar voordat ze een onderzoek instelde, vroeg de aanklager eerst nog om een oordeel van de rechters of de situatie onder de jurisdictie van het ICC valt of niet. In een meerderheidsuitspraak die vanavond werd gepubliceerd, zeggen de rechters van wel. Daarmee komt de weg dus vrij voor een onderzoek door de aanklager.

Dat de status van de Palestijnse gebieden volgens het internationaal recht nog steeds onzeker is, doet er volgens een meerderheid van de rechters niet toe.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu reageerde snel op de beslissing. Volgens hem "negeert het Strafhof echte oorlogsmisdaden en achtervolgt het in plaats daarvan Israël". Hij voegde eraan toe dat Israël zijn burgers en militairen zal beschermen tegen vervolging. Israël erkent de autoriteit van het Strafhof niet.

Amerika bezorgd

De Palestijnse minister Hussein al-Sheikh noemde de beslissing daarentegen "een overwinning voor rechten, rechtvaardigheid, vrijheid en morele waarden in de wereld". De Palestijnse autoriteiten lieten weten aan een mogelijk onderzoek te willen meewerken. Ook een woordvoerder van Hamas verwelkomde de beslissing.

Het ICC heeft de bevoegdheid oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de menselijkheid te onderzoeken in de meer dan honderd landen die bij het hof zijn aangesloten. Israël is dat niet, maar sinds 2015 erkent het Strafhof Palestina wel als lid.

Ook de Verenigde Staten erkennen het Strafhof niet. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken liet vandaag weten "ernstige zorgen" te hebben over de beslissing van de rechters om een onderzoek naar Israëlische functionarissen mogelijk te maken.