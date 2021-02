Promes, Nouri, Brobbey, Haller en nu Onana; het is al weken onrustig bij Ajax

Van der Sar ziet geen verband in de zaken van de afgelopen weken. "Allemaal pijnlijk en erg vervelend, maar het is niet zo dat er op één afdeling alles fout gaat. Ik zie geen patroon en vind dat er bij ons goed en professioneel wordt gewerkt. Op sommige dingen heb je als club ook minder invloed."

"We zitten even in de hoek waar de klappen vallen", zegt Edwin van der Sar, de algemeen directeur van Ajax. Het begon allemaal half december, toen Quincy Promes werd opgepakt als verdachte in een steekincident.

Sportief gezien lijkt er voor Ajax geen vuiltje aan de lucht. De Amsterdammers zijn de toppermaand januari zonder kleerscheuren doorgekomen en hebben in de eredivisie een voorsprong van zeven punten op PSV. Toch is het al wekenlang allesbehalve rustig bij de club.

Promes moest in december een nacht in de cel doorbrengen , omdat hij verdacht wordt van een steekincident. Het slachtoffer van de steekpartij was een neef van Promes. Een week later maakte de Ajax-aanvaller, die nog steeds als verdachte geldt, alweer zijn rentree.

De algemeen directeur spreekt de hoop uit dat het rumoer rond de club geen invloed zal hebben op het spel van Ajax. "Het beste medicijn is winnen en dat hebben we de afgelopen maand gedaan. We verwachten dat de spelers professioneel genoeg zijn om zondag een goede wedstrijd op de mat te leggen tegen FC Utrecht. We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de flow in het voetbal erin blijft."

Volgens Promes was er sprake van 'intense gesprekken' na zijn terugkeer bij Ajax. "Iedereen is natuurlijk geschrokken. Maar de club staat achter me en dat is fijn. De jongens in de kleedkamer steunen me door dik en dun."

Arbitragezaak rond Nouri

2021 was nog maar net begonnen toen Ajax opnieuw vervelend in het nieuws kwam. De familie van Abdelhak Nouri spande bij de KNVB een arbitragezaak aan tegen de club, omdat er geen overeenstemming werd bereikt over een schadevergoeding.

"Die betreft met name de kosten van zijn verzorging, het verlies van zijn verdienvermogen en de vergoeding van immateriële schade in de vorm van smartengeld", legden de advocaten van de familie uit. Nouri zakte in de zomer van 2017 in elkaar tijdens een oefenduel en liep ernstige en blijvende hersenschade op.

Brobbey verlengt niet

In dezelfde periode was Ajax in gesprek met Brobbey. De talentvolle spits zei afgelopen zomer nog dat hij zijn contract bij de Amsterdammers graag wilde verlengen, maar woensdag 3 februari liepen de onderhandelingen definitief stuk. Daardoor loopt de 19-jarige door Ajax opgeleide Brobbey straks transfervrij de deur uit.