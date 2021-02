Zondagochtend code oranje vanwege sneeuwjacht

Het KNMI geeft nu al code oranje af voor zondag. Het gaat dan flink sneeuwen en hard waaien, wat tot veel overlast en gevaarlijke situaties kan leiden. Daarnaast kan het in het zuiden glad zijn op de weg door ijzel en opvriezende wegen.

De waarschuwing voor extreem weer gaat in de nacht naar zondag om middernacht in en duurt tot zondag 19.00 uur. De melding geldt voor het hele land, met uitzondering van Friesland, Groningen en de Waddeneilanden. Daar geldt code geel, ook vanwege zware windstoten.

De verwachting is dat zaterdagavond een koudefront een neerslaggebied treft boven Nederland. Dat betekent sneeuw in de noordelijke provincies van het land en ijzel onder de grote rivieren. In het midden van het land kan 10 tot 20 centimeter sneeuw vallen.

Doordat het tijdens het sneeuwen hard waait, kunnen er gevaarlijke situaties op de weg ontstaan. Het zicht kan worden belemmerd door de vlokken en er kunnen sneeuwbanken ontstaan door opstuivende sneeuw. Doordat er minder verkeer op de weg is, wordt bovendien het zout dat wordt gestrooid niet goed ingereden.