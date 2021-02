Christopher 'kapitein Von Trapp' Plummer overleden

De Canadese acteur Christopher Plummer is overleden. De man die wereldberoemd werd met zijn vertolking van kapitein Von Trapp in The Sound of Music was 91 jaar.

Plummer was tot op hoge leeftijd actief, zijn carrière omspande ruim zeventig jaar. Daarin won hij meerdere prijzen, zoals een Oscar in 2011 voor Beste bijrol in de film Beginners, Emmy Awards, twee Tony Awards en een Golden Globe.

Plummer was een veelzijdig acteur die zowel op film en televisie als op het toneel uitstekend uit de voeten kon. Hij maakte zijn debuut op Broadway in 1954 en was daarna te zien in vele hoofdrollen, zoals Cyrano de Bergerac en de Shakespeare-stukken Macbeth en King Lear.