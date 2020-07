Spannendste verkiezingen Polen in jaren, twee kandidaten gaan gelijk op

Trzaskowski is de grote hoop van progressief Polen, en van velen in Brussel, met name omdat het stoppen van "de ontmanteling van de rechtsstaat" een belangrijk punt in zijn campagne is. Sinds het aantreden van de huidige regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) in 2015 ligt Polen op ramkoers met de Europese Unie. Vooral door de hervormingen in het rechtsstelsel.

Er staat veel op het spel. De uitslag bepaalt de koers van Polen in de toekomst: gaat het Midden-Europese land verder op de nationaal-conservatieve lijn met de huidige president Andrzej Duda? Of kiezen de Polen voor een omwenteling met de liberale, pro-Europese uitdager Rafal Trzaskowski?

De Polen gaan vandaag naar de stembus voor de spannendste verkiezingen in jaren. Ze kiezen een nieuwe president en de twee kandidaten staan in de peilingen allebei op ongeveer 50 procent van de stemmen.

Rafal Trzaskowski (48), burgemeester van Warschau. Kandidaat voor de liberale, christendemocratische partij Burgerplatform. Trzaskowski is in veel opzichten het tegenovergestelde van Duda: hij is pro-Europees, pleit voor tolerantie en heeft zich in het verleden ingezet voor LHBT-rechten. Door de PiS en de staatsomroep wordt Trzaskowski aangevallen, omdat hij volgens hen niet de Poolse, maar internationale, belangen op de voorgrond heeft staan.

Andrzej Duda (48), de huidige president. In zijn campagne legt Duda de nadruk op de Poolse identiteit, het Poolse gezin, op traditionele normen en waarden en hoe die behouden kan worden. Duda profiteert ook van het succes van de sociale programma's van de PiS. In de afgelopen vijf jaar heeft de regering onder meer de kinderbijslag en de pensioenen verhoogd, de inkomstenbelasting voor jongeren afgeschaft en de pensioenleeftijd verlaagd.

De Nederlandse advocaat Remco van der Kroft is bezorgd over de ontwikkelingen in Polen. Hij werkt er al meer dan tien jaar en vertegenwoordigt veel Nederlandse investeerders die in Polen zaken doen. Volgens hem is de rechtszekerheid in Polen in gevaar. "Kun je nog een rechtszaak winnen als die tegen de staat is, of als er bijvoorbeeld belangen van een PiS-parlementslid mee gemoeid zijn?"

De onzekerheid over de onafhankelijkheid van rechters leidt volgens Van der Kroft tot juridische chaos in Europa. "Je ziet nu al dat sommige Europese rechters weigeren verdachten uit te leveren naar Polen, omdat ze bang zijn dat ze geen eerlijk proces krijgen. Ik denk dat het een kwestie van tijd is, tot iemand een uitspraak van een Poolse rechter aanvecht met het oordeel van het Europees Hof in handen."