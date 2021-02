Er komt toch een onderzoek naar steun Syrische rebellen

Het kabinet laat onafhankelijk onderzoek doen naar het eigen steunprogramma aan gewapende milities in Syrië. Dat schrijft demissionair minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) vandaag aan de Tweede Kamer. Een motie van CDA-Kamerlid Martijn van Helvert vroeg vorige maand om dat alsnog te doen, en kreeg een ruime Kamermeerderheid.

Mensenrechtenschendingen

Nederland leverde van 2015 tot 2018 steun aan gewapende opstandelingen in Syrië. Het kabinet had de Kamer altijd gezegd dat het om 'civiele' goederen zou gaan, en dat alleen 'gematigde' rebellen in aanmerking kwamen voor steun. Nieuwsuur en Trouw onthulden dat Nederland groeperingen steunde die samenwerkten met terreurbewegingen en zich schuldig maakten aan ernstige mensenrechtenschendingen.

Ook bleken de 'civiele' goederen te bestaan uit pick-uptrucks en satellietapparatuur, die werden ingezet voor de militaire strijd. Het kabinet had zijn eigen volkenrechtelijk adviseur geheel buiten het programma gehouden.