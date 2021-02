Wensouders na advies om adopties te stoppen: 'Misschien gebeurt het helemaal niet meer'

Een echtpaar dat meer geluk had is Josee Veldkamp en haar man. Met kerst hebben zij hun derde kind opgehaald uit Zuid-Afrika. "Mijn jongste dochter reageerde op het nieuws met: 'gelukkig zijn wij binnen'. Onze situatie heeft een happy ending gekregen." Als het kabinet het advies zou overnemen, zou Veldkamp dat een "paardenmiddel" vinden. "Als je alles stopt, stop je ook de goede kanalen en werk je ook kinderleed in de hand. De kinderen die een gezin zouden krijgen, komen terecht in nog veel kwetsbaardere situaties."

Marleen van Burg en haar man zijn geschrokken van het nieuws. "Wat heeft dit voor consequenties? Het levert allemaal spanning op." De twee wachten door allerlei tegenvallers al tien jaar op het moment dat ze een kind mogen adopteren. Vanwege corona konden ze vorig jaar hun beoogde zoon (bijna 4) nog niet ophalen uit Zuid-Afrika. Nu wil een nieuwe rechter nogmaals kijken of hij toch geen biologische familie heeft. "Je beseft: misschien gebeurt het wel helemaal niet meer. Onze enige houvast op dit moment is bidden. En dat doen we dus ook zeker."

Dat er in de jaren 70, 80 en 90 misstanden waren en dat dat vreselijk is voor de betrokkenen, daar zijn de adoptieouders het over eens. Maar over wat er nu nog misgaat, tasten de Landelijke Vereniging voor Adoptieouders (Lava) en ook adoptiebemiddelaars in het duister. "Over wat er in die jaren is gebeurd, moet de onderste steen boven komen, dat ondersteunen wij ook", zegt Sander Vlek van Lava. "Maar wat is het bewijs voor wat er nu aan de hand is?"

De vier bureaus die bemiddelen bij adopties uit het buitenland, de samenwerkende vergunninghouders, wachten ook met smart op het rapport en details. Voorzitter Sanne Buursink zegt dat ze met de commissie-Joustra heeft gesproken. "De gesprekken die wij hebben gevoerd, waren gericht op het verleden. Bij ons is geen onderzoek naar het heden gedaan. En ik herken misstanden niet in de huidige praktijk. Het advies om met adoptie te stoppen is mij gezien de huidige zorgvuldige procedures, echt een raadsel."

Het rapport verschijnt komende maandag, de ministerraad vergadert er vandaag over. De commissie wil niet inhoudelijk reageren en verwijst naar de persconferentie van maandag.