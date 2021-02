Wellens soleert naar etappezege en grijpt leiderstrui in Ster van Bessèges

Tim Wellens heeft op fraaie wijze de derde rit gewonnen van de Ster van Bessèges. De Belg van Lotto-Soudal sprong op 11 kilometer van de finish in een afdaling weg bij zijn zestien medevluchters, hield stand en kreeg ook de leiderstrui in handen.

In de 155 kilometer lange etappe, met start en finish in Bessèges, moesten de renners in de beginfase drie stevige cols over. Na ongeveer 60 kilometer koers gingen zeventien man ervandoor, onder wie Egan Bernal, Bryan Coquard, Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet en Michal Kwiatkowski.

Kwiatkowski mist bocht in afdaling

Kwiatkowski miste in de afdaling een bocht. De Pool bleef net overeind, maar kon Wellens niet meer van diens 31ste profzege afhouden. Edward Theuns won de sprint bij de achtervolgers.

"Er lag olie op de weg", liet Kwiatkowski na afloop weten over zijn gevaarlijke uitglijder. "Geef ons niet de schuld van valpartijen. Er is nog zoveel te doen op het gebied van veiligheid en organisatie", richt hij zich tot de internationale wielerunie UCI.