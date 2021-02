Engelse dorpsrel leidt tot hilariteit op sociale media

Beelden van een uit de hand gelopen dorpsvergadering wordt door Britten veel gedeeld op sociale media. De Zoomvergadering in Handforth werd geleid door een nieuwkomer, Jacky Weaver, die was gevraagd omdat eerder ook al was gebleken dat het houden van een ordelijke vergadering lastig was voor de dorpsvertegenwoordigers, schrijft The Guardian .

Daarna volgde protest van twee medestanders van de verwijderde voorzitter. Toen Weaver een stemming in gang zette om een nieuwe voorzitter te kiezen, claimde een van de twee als vicevoorzitter al het recht op de macht te hebben. "Lees de regels en begrijp ze", schreeuwde hij naar haar. Daarop verwijderde Weaver ook deze twee leden uit de vergadering.

Britney Spears

Ook was er verwarring over de gebruikersnaam van de verwijderde voorzitter Tolver. Hij had zichzelf in Zoom clerk to the council genoemd, de rol die Weaver had, en niet hij. Weaver leek er niet warm of koud van te worden. "Ik kan niet voorkomen dat hij zich zo noemt, dus vanaf nu mogen jullie mij dan ook graag Britney Spears noemen."

De video verspreidde zich snel op sociale media en reacties gingen regelmatig gepaard met de hashtag #justiceforweaver.