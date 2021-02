Relschopper Eindhoven: 'Ik had de steen vast om hem in de bosjes te leggen'

Eindhoven - ANP

Eigenlijk was Chukwu (24) alleen maar onderweg naar zijn vriendin, toen hij bij het protest tegen de coronamaatregelen op het 18 Septemberplein in Eindhoven terechtkwam. Het triggerde iets in hem: "Ik vond het spannend, ik ben jong en ik kwam een paar vrienden tegen." Dus liep Chukwu niet door naar zijn vriendin, maar bleef hij kijken. Ook toen de politie opriep om te vertrekken. Vandaag moest hij zich samen met drie andere verdachten verantwoorden voor de rellen van afgelopen 24 januari in Eindhoven. Wat maakte het dat hij stenen naar de politie gooide? Was hij boos om de coronamaatregelen? Was het stoer doen?

Quote Gewoon een bietje het mannetje zijn in onze groep. Martijn - deelnemer rellen Eindhoven

Voor Martijn (19) speelde stoer doen zeker een rol. Een agent die hem in de gaten hield, hoorde hem aan de telefoon vertellen dat hij met een steen een politiebusje had geraakt en dat één er net overheen ging, "zo tegen de kop van een wout". Volgens de loodgieter in opleiding was het telefoongesprek met een vriend "grootspraak om gewoon een bietje het mannetje te zijn in onze groep". Martijn geeft toe, dat hij wel een steen in zijn handen heeft gehad. Alleen heeft hij die niet gegooid maar in de bosjes gelegd, omdat iemand over die grote steen zou kunnen struikelen. Chukwu verklaart zijn deelname aan de rellen niet met stoerdoenerij of boosheid over coronamaatregelen: "Nee. Corona is erg en mensen die hulp nodig hebben zou ik zelf ook willen helpen." Chukwu werd natgespoten door het waterkanon "terwijl ik niks deed". En toen was hij boos.

Quote Een stomme opwelling. Noah - deelnemer rellen Eindhoven

Noah (19) had de zondag van de rellen de hele dag gewerkt als schilder. Samen met vrienden ging hij naar het centrum van Eindhoven, naar de coffeeshop. Nog in zijn witte schilderskloffie parkeert hij rond 17.30 uur zijn auto. Tien minuten later zit hij al in een arrestantenbusje. "In de auto hadden we het over de rellen in de stad gehad. We gingen bewust niet naar het 18 Septemberplein", vertelt hij de rechter. Dat het onrustig was op andere plekken in het centrum zegt hij niet te hebben geweten. In zijn witte kleding viel Noah op tussen de andere mensen die vooral donkere kleding aan hadden. In de buurt van de coffeeshop op het Stratumseind ziet de politie dat Noah spullen van een terras omgooit. "Een stomme opwelling", zegt hij daar zelf over. Een agent in burger kan de schilder door zijn kleding goed in de gaten houden. Als hij ziet dat Noah iets gooit dat de politieauto raakt, wordt hij opgepakt.

Quote Kom dan kutwouten! Chukwu - deelnemer rellen Eindhoven

Ook Chukwu viel op. Tussen de linie van de politie en de andere relschoppers stond hij in beeld. Hij provoceerde de politie, door aan zijn kruis te krabbelen en door te roepen: "Kom dan kutwouten!". Ook gooide hij, naar eigen zeggen drie keer, een steen, "maar niet raak". Volgens de rechter was Chukwu in het begin een van de actiefste deelnemers en heeft zijn gedrag gevolgen gehad. Omstanders werden opgejut om mee te doen.

Quote Ik was het een paar seconde van plan, maar ik heb het niet gedaan. Jeremy - deelnemer rellen Eindhoven