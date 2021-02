Ziekte George Kooymans betekent het einde van Golden Earring

Gitarist en zanger George Kooymans van de Golden Earring is ernstig ziek. Hij heeft de ongeneeslijke spierziekte ALS. Dit betekent het einde van de Haagse band, bevestigt de manager van de groep aan de NOS.

De 72-jarige Kooymans was als tiener samen met bassist Rinus Gerritsen betrokken bij de oprichting van de band. In de jaren erna kwamen zanger Barry Hay en drummer Cesar Zuiderwijk de gelederen versterken.

In het AD bevestigt Kooymans dat hij inderdaad de ziekte heeft. "Het is een heel naar bericht en ik ben niet echt in de stemming om daar verder veel over te zeggen. Ik sta onder behandeling in het universitair ziekenhuis in Leuven. That's it.''

Barry Hay van de Earring zegt in een eerste reactie dat de verslagenheid groot is. "Het is allemaal heel heftig."