Ouderen vrezen rit naar priklocatie : 'Ik zie er als een berg tegenop'

Thuiswonende ouderen krijgen sinds enkele weken oproepen in de bus om zich te laten vaccineren. Eind deze week gaan de uitnodigingen voor de eerste 80- tot 85-jarigen de deur uit, maar voor velen is de priklocatie niet bepaald naast de deur en de ouderen zijn ook niet allemaal even mobiel.

Jan van der Klaauw (85) uit het Friese Oosterwolde heeft er al een brief naar de krant over gestuurd. Er is een priklocatie in zijn woonplaats gepland maar die is nog niet open, dus zou hij naar een vaccinatiestraat in Leeuwarden moeten, 50 kilometer verderop. Twee keer, want voor het Pfizervaccin zijn twee prikken nodig, met een tussenperiode van een paar weken.

"Ik ga het niet doen", zegt Van der Klaauw. "Dat is 200 kilometer reizen. Er gaat een bus, maar vanaf de halte is het dan nog een half uur lopen. Ik kan ook een taxi nemen, maar dan ben ik per keer minstens 100 euro kwijt aan de taxi. Ik kan dat misschien nog wel betalen, maar ik vind het oneerlijk voor de mensen die dat niet kunnen. Dan wacht ik liever tot het bij de huisarts kan."

Eerder deze week verschenen op sociale media ook berichten uit andere provincies. Mensen klaagden dat hun bejaarde ouders uit Tilburg naar Dordrecht (ca. 60 km) of Veghel (45 km) werden gestuurd, of van Culemborg naar Wijchen (50 km).