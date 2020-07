Urenlange explosies door ontploffende munitiedepots

Al gauw verspreidde zich een regen van vuur in de naaste omgeving. Twaalf woningen zijn in brand gevlogen en totaal vernield, onder andere door inslagen van petroleumbommen. Ook de boerderij van de heer Joor, op wiens erf de opslagplaats stond, is "vrijwel volledig van de aardbodem weggevaagd", aldus de Typhoon.

's Middags rond 16.00 uur vloog, net buiten het stadje Beverwijk, de eerste munitieopslagplaats de lucht in. "De gevolgen waren ontzettend", schrijft De Tijd. "Daken stortten ineen, deuren en ramen werden uit hun voegen gerukt, muren ontwricht, overal rinkelden de glasscherven en klonk het gejammer van verschrikte of gewonde mensen."

Op twee verschillende plekken in Kennemerland zijn vandaag munitiedepots in de lucht gevlogen. De urenlange explosies die volgden, veroorzaakten veel schade in de omgeving. Er zijn enkele doden en naar schatting tientallen gewonden gevallen.

's Avonds werden bewoners van Kennemerland opnieuw opgeschrokken door luide explosies, dit keer afkomstig van het munitiedepot bij de Slingerduin in Velsen. De stapels munitie die hier in het bos lagen verspreid, waren nog van de Duitsers die na de capitulatie in dit gebied zijn ontwapend.

Een verslaggever van De Typhoon stapte op de fiets en begaf zich in de richting van de rampplek. "Enorme vuurballen stegen op, sterren van alle mogelijke kleuren gingen de lucht in en dat alles ging gepaard met een gedreun en gekraak, dat horen en zien verging. Het was fantastisch mooi maar meer nog beangstigend tegelijk."

De vlammen van de duinbrand die ontstond, waren tot in Amsterdam te zien. Door adequaat optreden van de Beverwijkse brandweer kon het vuur in korte tijd worden bedwongen.

Wilde geruchten

Over de oorzaken van de ontploffingen is nog niets bekend. Het zou kunnen zijn veroorzaakt door onvoorzichtigheid van de Binnenlandse Strijdkrachten, die met de bewaking van de opslagplaatsen belast zijn. Dat wordt door henzelf ontkend.

Een ander gerucht is dat er sprake is van sabotage door de Duitse krijgsgevangen die in de omgeving mijnen moeten ruimen. "De heren hebben er in ieder geval alle gelegenheid voor gehad", schrijft de Typhoon-verslaggever. "Zij genieten in deze contreien een vrijheid, die ieder weldenkend mens met ergernis moet vullen." Uit voorzorg hebben de militaire autoriteiten nu bevolen dat alle Duitsers in het gebied binnen moeten blijven.

Ook zouden de rampen veroorzaakt kunnen zijn door het afsteken van lichtspoorkogels, waar vooral de jeugd zich schuldig aan maakt. Het Militair Gezag waarschuwt daarom met nadruk tegen het roekeloos afsteken daarvan.