Rusland wijst drie diplomaten uit vanwege meelopen in pro-Navalnyprotest

Rusland heeft drie diplomaten uitgewezen die mee zouden hebben gelopen met demonstraties tegen de arrestatie van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. De drie zijn tot ongewenst persoon verklaard, wat betekent dat ze het land zo snel mogelijk moeten verlaten.

Het gaat volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken om een Zweedse diplomaat van het consulaat in Sint-Petersburg, een Pool van het Poolse consulaat daar en een medewerker van de Duitse ambassade in Moskou. Duitsland, Zweden en Polen noemen de stap ongerechtvaardigd en bezinnen zich op tegenmaatregelen.

Volgens de Russen hebben de drie deelgenomen aan demonstraties op 23 januari, terwijl voor die betogingen geen toestemming was gegeven. Dergelijke acties zijn onverenigbaar met de diplomatieke status, vindt Moskou.

Rusland heeft de ambassadeurs van de drie EU-landen ter verantwoording geroepen. Moskou verweet de Europese Unie al eerder dat die zich met binnenlandse aangelegenheden bemoeide.

Tegenmaatregelen

Duitsland, Polen en Zweden hebben afwijzend gereageerd op het Russische besluit. Volgens bondskanselier Merkel is het weer een voorbeeld van de situatie in Rusland, die "tamelijk ver verwijderd is van rechtsstatelijkheid". Haar minister van Buitenlandse Zaken Maas dreigde met tegenmaatregelen.

Zowel Zweden als Duitsland wijst erop dat de betrokken diplomaten de demonstratie hadden geobserveerd, omdat dat nu eenmaal bij hun werk als diplomaat hoort. De landen beroepen zich op het akkoord van Wenen uit 1964 dat daarin voorziet.