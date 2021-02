Van der Sar: 'Heel stomme vergissing van Onana, maar de straf is excessief'

Een verkeerd tabletje is nu de oorzaak van een plotse pauze in de glanzende carrière van de 24-jarige Ajacied en international van Kameroen. "Hij had wat last van hoofdpijn en wilde een pilletje pakken uit een strip", weet Van der Sar. "Die strip leek heel erg op eentje die zijn vrouw gebruikt. Met bijna dezelfde naam ook. En op diezelfde dag was er ook een 'out of competition'-controle."

Onana zelf is zwaar aangeslagen door de onheilstijding. "Absoluut. Het is een grote klap voor hem. Het is een sterke jongen. Hij heeft heel veel zaken moeten overwinnen voordat hij vanuit Afrika tot hier is gekomen. Maar dit gaat niemand in de koude kleren zitten."

"Het nieuws is natuurlijk als een bom ingeslagen", vertelt Edwin van der Sar, de algemeen directeur van Ajax, in een eerste reactie. "André is een zeer gewaardeerde keeper die de afgelopen vijf jaar een heel hoog niveau heeft gehaald. Het is echt een enorme schok."

Daags nadat duidelijk werd dat door een administratieve fout miljoenenaankoop Sébastien Haller niet speelgerechtigd is voor de Europa League, heeft Ajax een nieuwe grote tegenslag te verwerken gekregen. Doelman André Onana heeft een schorsing van maar liefst twaalf maanden aan zijn broek gekregen, omdat bij een dopingcontrole in oktober het verboden middel furosemide in zijn urine is aangetroffen.

Half november werd Ajax ingelicht over de fatale uitslag. "Onana zelf zat toen in Kameroen in verband met interlands. We hebben toen wel telefonisch contact gehad maar hij wist ook niet hoe en wat. Bij terugkomst in Nederland zijn we naar zijn huis gegaan met de dokter en hebben we alle medicijnen bij elkaar gepakt om te kijken hoe het verhaal in elkaar steekt."

Het middel dat Onana binnen gekregen heeft, furosemide, is een vochtafdrijvend middel. "Zijn vrouw heeft het na de geboorte van hun eerste kind voorgeschreven gekregen, omdat ze wat vocht vasthield. En dat lag nog in hun medicijnkastje."

Niet doelbewust

De misgreep van Onana is er eentje geweest met grote gevolgen: een jaar schorsing. Een straf waar Van der Sar moeilijk mee kan leven. "Veel te hoog. Dit is niet een actie geweest om doelbewust sterker of sneller te worden. het is een vergissing geweest. Een heel stomme vergissing, dat wel. Maar wij denken dat een jaar excessief is. Als we de bewoordingen van de UEFA binnen hebben, zullen we dan ook naar het CAS stappen."

Zodra de argumentatie van de UEFA op zijn bureau ligt, heeft Ajax 21 dagen om bij het internationaal sporttribunaal CAS aan te kloppen. "Ik denk dat wij een goede zaak hebben. Ik begrijp best dat een hoop sporters en organisaties dat altijd zeggen, maar dat denk ik ook echt. We zullen er samen met André alles aan doen om de straf te verkleinen."

Onana: 'Menselijke fout'

Onana zelf noemt in een verklaring op Twitter zijn schorsing "buitensporig en buitenproportioneel", want het gevolg van een "menselijke fout". De Kameroener legt nog eens uit dat hij een aspirientje nemen, maar zonder het in de gaten te hebben het medicijn van zijn vrouw te pakken had. "Ik zag het per ongeluk aan voor een aspirine, omdat de verpakking nagenoeg identiek was. Dat spijt me enorm."