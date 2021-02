Rechter verlaagt miljoenenboetes voor telecombedrijven

De miljoenenboetes die vier grote telecombedrijven in 2019 kregen opgelegd voor het niet goed informeren van consumenten, waren te hoog. De rechtbank in Rotterdam heeft ze met vele tonnen verlaagd.

KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone verkopen telefoonabonnementen via hun website en kregen de boetes opgelegd door toezichthouder ACM omdat ze te onduidelijk waren over prijzen. Zo klaagden consumenten over onverwacht hoge kosten en telefoonrekeningen.

De telecombedrijven verzetten zich vervolgens tegen de boetes en stapten naar de rechtbank. Die oordeelt nu dat de boetes weliswaar terecht zijn, maar dat de onderbouwing van de ACM voor de hoogte van de straffen tekortschiet.

Afweging van de rechter

Daarbij spelen een aantal zaken mee. Dit waren bijvoorbeeld de eerste geldstraffen die zijn opgelegd onder nieuwe regels, die hogere maximumboetes mogelijk maken. De toezichthouder had daarom duidelijk moeten uitleggen waarom de gekozen bedragen werden opgelegd, maar heeft dat niet voldoende gedaan.

Volgens de rechter mag van de ACM bijvoorbeeld, zeker bij zulke hoge boetes, "meer maatwerk worden verwacht met betrekking tot de boetehoogte afgezet tegen de ernst van de overtredingen. Zo staat het percentage van de consumenten dat via de onderzochte websites een abonnement heeft aangeschaft, en daarmee de impact van de overtreding, niet vast."

De ACM laat in een reactie weten blij te zijn dat de rechter oordeelt dat de boetes terecht waren. De toezichthouder wijst er verder op dat het inderdaad voor het eerst is dat volgens de nieuwe regels boetes zijn opgelegd, en dat de kritiek van de rechter wordt meegenomen in de bepaling van volgende boetes.

Lagere bedragen

Al met al komt de rechter tot een nieuwe berekening van de hoogte van de boetes, en dat is een meevaller voor de telecombedrijven.

T-Mobile moest 3,9 miljoen euro betalen, dat gaat naar beneden naar 3,1 miljoen. Waar KPN op 3,5 miljoen rekende, zal dat nu 2,8 miljoen zijn. Vodafone keek eerst aan tegen een straf van 3,1 miljoen, maar kan het nu afdoen met 2,5 miljoen en Tele2 ziet de boete omlaaggaan van 2,7 miljoen naar 2,2 miljoen.