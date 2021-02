Hilversums mediabedrijf NEP haalt logo van auto's na incidenten

Facilitair mediabedrijf NEP heeft besloten om voorlopig de naam en logo weg te halen van zijn wagenpark, gebouwen en kleding vanwege de associatie met nepnieuws. Aanleiding zijn incidenten waarbij medewerkers werden beticht van het verspreiden van nepnieuws vanwege de afkorting NEP.

NEP staat voor North East Pennsylvania, een van oorsprong Amerikaans bedrijf en is gevestigd op het Mediapark in Hilversum. Het bedrijf levert onder meer cameramensen en technici voor radio- en tv-uitzendingen. Topman Ralf van Vegten geeft toe dat de naam niet heel handig is. "In het begin riepen mensen weleens voor de grap iets over de naam. Maar sinds een jaar kunnen sommige mensen niet het onderscheid maken tussen fictie en werkelijkheid."

Agressieve reacties

Van Vegten zegt dat de wagens waar groot NEP op staat soms agressieve reacties oproepen. Onlangs is een medewerker agressief benaderd omdat de naam op zijn kleding stond. Ook is uit voorzorg het logo van het gebouw gehaald uit vrees dat het zou worden aangevallen toen er werd gedreigd met rellen op het Mediapark.

Wanneer de naam terugkeert op de gebouwen en wagens, weet de topman niet. Eerst moet de veiligheid van het personeel gegarandeerd kunnen worden.

Het bedrijf is niet van plan om de naam te veranderen. "We zijn er trots op", stelt Van Vegten.

Afgelopen oktober besloot de NOS om de satellietwagens niet meer voorzien van het logo. De NOS zag zich hiertoe genoodzaakt door een aanhoudende reeks van bedreigingen aan het adres van medewerkers.