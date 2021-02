Hoe hard het ook gaat vriezen, er zullen geen wedstrijden op natuurijs komen

Nederland bereidt zich voor op winterse taferelen vanaf dit weekend en de schaatsers hopen hun eerste meters op natuurijs te kunnen maken van dit jaar. Ze moeten echter genoegen nemen met een recreatief rondje, want wedstrijden zitten er niet in, liet demissionair minister-president Mark Rutte weten.

De schaatsbond (KNSB) had de rijksoverheid gevraagd of er wedstrijden op natuurijs mogelijk zijn, maar vanwege de geldende coronamaatregelen zijn die niet toegestaan.

Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, heeft begrip voor die beslissing. "We hebben een enorme passie voor de schaatssport, zeker als er natuurijs in aantocht is. Maar wij zien uiteraard ook het grotere belang van de volksgezondheid en de noodzaak om deze coronapandemie zo snel mogelijk een halt toe te roepen."

Eerder al werd het complete seizoen van de marathonschaatsers geschrapt, tot frustratie van onder anderen Gary Hekman en Sjoerd den Hertog: