UCI komt met één standaard hek bij massasprints, maar wanneer? 'Ergens in 2022'

Precies een half jaar na de valpartij van Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen, maakt de internationale wielerunie UCI bekend dat er definitief veilige hekken komen bij de finish van wielerwedstrijden. Maar wanneer precies? Dat is nog de vraag.

Er gaat in eerste instantie beter gekeken worden naar bestaande hekken in WorldTour-wedstrijden, zo stelt de UCI. Met name "het gewicht van de hekken en ook de plaatsing ervan bij de finish" verdient de aandacht. "Vanaf welke koers we dat gaan doen? We kijken er nu naar. We maken de komende weken meer bekend."

De eerste WorldTour-wedstrijd is de UAE Tour vanaf 21 februari.

Playmobil-hekken in Polen

Hekken moeten vooral beter vastgezet worden. Dit was bij de massasprint in Polen over het hoofd gezien, waardoor de hekken bij de valpartij van Jakobsen "als Playmobil-hekken door de lucht vlogen", zoals Jumbo-Visma-manager Richard Plugge het later omschreef. "Dat kan gewoon echt niet waar zijn."