Advocaat tipt KNVB: 'Luister naar weerman en schrap eredivisieduels'

"Ik ga ervan uit dat er bij de KNVB verstandige mensen zitten en ik kan me niet voorstellen dat je de berichten op een andere manier kunt interpreteren. Dus dan ga je als voetbalbond zijnde toch niet wachten? Die keuze is toch niet zo moeilijk?"

Als het aan Dick Advocaat ligt, wordt er dit weekend niet gevoetbald in de eredivisie. "Het is duidelijk wat de weermannen zeggen. We krijgen vanaf zaterdag sneeuw, zo erg hebben we in geen twintig jaar gehad", weet de trainer van Feyenoord.

"Maar wat heeft het voor zin om hierover vragen te stellen aan mij? Het is een ver-van-mijn-bed-show. Ik heb nooit zoiets meegemaakt."

Schrikken vanwege 'vriend en vertrouweling' Pot

Mocht Feyenoord, tegen de verwachting van Advocaat in, zondag toch bij FC Groningen moeten voetballen, zal Cor Pot afwezig zijn. De assistent-trainer is voorlopig geveld door een dubbele longembolie.

"Dat was wel even schrikken. Cor is een vriend van me", vertelt Advocaat. "Gelukkig zijn de geluiden verder positief en is hij waarschijnlijk binnen een maand weer de oude. Laten we dat hopen."

Pot is al jarenlang trouw assistent van Advocaat. "Het is een jongen die ik vertrouw. Tegen Cor kan ik alles zeggen. Ook vervelende dingen over iemand, want ik weet dat het bij hem blijft. Het is belangrijk om zo'n vertrouweling te hebben."