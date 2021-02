Verstekeling Maastricht vermoedelijk Keniaanse jongen (16)

De jongen die gisteren op Maastricht Aachen Airport werd aangetroffen in het landingsgestel van een vrachtvliegtuig is vermoedelijk een 16-jarige jongen uit Kenia, zegt de Koninklijke Marechaussee.

De jongen was er gisteren ernstig aan toe en vertoonde zware onderkoelingsverschijnselen. Hij maakt het nu "redelijk goed", zegt de marechaussee tegen 1Limburg. Onderzocht wordt of hij door mensensmokkelaars in de wielkast van het landingsgestel is gestopt.

De verstekeling kwam gistermiddag tevoorschijn, net na de landing van het vrachtvliegtuig, dat uit Londen kwam. "Hij heeft bijzonder veel geluk gehad dat hij dit heeft overleefd", zei een woordvoerder van het vliegveld. De vlucht van Londen naar Maastricht wordt op relatief geringe hoogte uitgevoerd. Langere vluchten vinden plaats op meer dan 10 kilometer hoogte en daar vriest het vaak tientallen graden.