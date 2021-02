Middelbare scholen Utrecht luiden noodklok bij minister

De schoolleiders in het voortgezet onderwijs in de regio Utrecht maken zich grote zorgen over het welzijn van hun leerlingen. In een gezamenlijke brandbrief roepen ze minister Slob van Onderwijs op om alle leerlingen zo snel mogelijk weer naar school te laten gaan.



De middelbare scholen zijn sinds 19 december dicht en gaan zoals het er nu uitziet niet eerder dan op 2 maart weer open. Dat heeft grote gevolgen voor de leerlingen, zeggen de Utrechts schoolleiders. "In de ergste gevallen gaat het om zelfmoordpogingen, zware depressies en zeer ernstige somberheid, zegt Bram Donkers, woordvoerder van NUOVO Scholen bij RTV Utrecht. Samen met PCOU Willibrord, dat de brief ook ondertekende, vertegenwoordigt hij 25 middelbare scholen.

Doodstil over voortgezet onderwijs

Het gebrek aan perspectief was de aanleiding om de brief te schrijven, zegt Donkers. "Op de laatste persconferentie ging het alleen over de basisscholen en over de kinderopvang. Maar over het voortgezet onderwijs was het doodstil. We hebben niets gehoord over mogelijke oplossingen."



En dat steekt. De scholen zien dat leerlingen steeds meer moeite hebben om zichzelf te activeren, ondanks alle inspanningen en het afstandsonderwijs van docenten. "School is een anker. Daar zijn de sociale contacten die jonge mensen nodig hebben om zich te ontwikkelen", schrijven de scholen dan ook aan minister Slob.

Creatieve oplossingen zoals de Jaarbeurs

Als Slob zich niet inspant voor heropening, zal de schade die nu bij de leerlingen is ontstaan alleen nog maar verder oplopen. "Wij vrezen voor grote schade op sociaal-emotioneel gebied als de huidige situatie voortduurt. We verzoeken u daarom zeer dringend om alle leerlingen toe te staan naar school te komen", staat in de brandbrief.



Donkers vindt dat er genoeg creatieve oplossingen mogelijk zijn om dit veilig mogelijk te maken. Zo denkt hij bijvoorbeeld aan lessen in de Jaarbeurs of in sporthallen. Een kopie van de brandbrief is dan ook naar de onderwijswethouders in de regio gestuurd.