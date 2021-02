Pokeraars krijgen kansspelbelasting terug van Belastingdienst

Na jarenlang juridisch getouwtrek is er duidelijkheid voor pokeraars die geld hebben verdiend via PokerStars.eu, de grootste online pokerroom ter wereld. De Belastingdienst heeft besloten dat ze de kansspelbelasting die ze over de winst hebben betaald, terug kunnen krijgen.

Dat bevestigt de Belastingdienst na een bericht van CasinoNieuws.nl. Om hoeveel spelers en hoeveel geld het precies gaat is niet duidelijk. Volgens de site gaat de overheid miljoenen euro's terugbetalen.

Pokerjournalist Frank Op de Woerd schat dat er in Nederland een paar honderd spelers zijn die door geluk of vaardigheid significante bedragen hebben gewonnen via PokerStars. Over de winst moesten ze zo'n 30 procent belasting betalen. "Verliezen zijn overigens niet aftrekbaar van de belasting", aldus Op de Woerd.

Malta of toch het eiland Man?

De strijd tussen de Belastingdienst en de pokeraars draaide om de vraag waar PokerStars gevestigd is. Als dat binnen de EU is, hoeven Nederlandse spelers die geld winnen daar geen kansspelbelasting over te betalen.

"Bij vestiging binnen de EU is door de pokerspeler bij winst weliswaar kansspelbelasting verschuldigd, maar die kan vanwege Europese regelgeving op dit moment niet worden geheven", zegt de Belastingdienst in een reactie. Dat zou ingaan tegen het vrij verkeer van diensten dat in het Europees recht is vastgelegd, oordeelde de Hoge Raad in 2015.

Volgens PokerStars zelf is het bedrijf sinds 2012 gevestigd in de EU-lidstaat Malta. Maar de Belastingdienst stelde dat het aangestuurd wordt vanaf het eiland Man, dat als Brits Kroonbezit nooit tot het Verenigd Koninkrijk en daarmee ook nooit tot de Europese Unie heeft behoord. Daarom vroeg de dienst de pokeraars die geld wonnen via het platform om belasting af te dragen.

Tegenstrijdige uitspraken

Verschillende pokerspelers stapten afgelopen jaren naar de rechter in Nederland om dat aan te vechten. Met wisselend succes: in één zaak oordeelde het Hof dat het bedrijf op Malta zetelt, in een andere zaak was het oordeel dat de vestigingsplaats het eiland Man is. Beide zaken kwamen vervolgens voor de Hoge Raad, maar die hield de tegenstrijdige oordelen overeind.

"Deze arresten van de Hoge Raad, op basis van een identiek feitencomplex, leiden tot rechtsonzekerheid over heffing kansspelbelasting als het gaat om pokerstars.eu", aldus de Belastingdienst. "Uitvoering geven aan Hoge Raad-uitspraken met elk een ander oordeel komt de rechtsgelijkheid van belastingplichtigen niet ten goede."

Franse uitzondering

Om een einde te maken aan de onduidelijkheid en juridische procedures, heeft de Belastingdienst nu dus besloten om pokerspelers het geld terug te betalen dat ze als kansspelbelasting hebben afgedragen. Dat gaat terug tot eind mei 2012, toen het bedrijf zich op Malta vestigde.

Aan de belastingteruggave zit wel een voorwaarde: de spelers moeten een verklaring ondertekenen waarin ze aangeven dat ze wel kansspelbelasting betalen over hun winst via PokerStars.fr, de Franse versie van de pokerroom. Een rechter oordeelde namelijk dat dit deel aangestuurd wordt vanaf het eiland Man, en het is pokeraars nog niet gelukt dat succesvol aan te vechten.