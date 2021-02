'Sneeuwballen gooien of schaatsen met eigen huishouden of één vriend of vriendin'

De Rijksoverheid heeft in verband met de vorst en de sneeuw die er aankomt een richtlijn opgesteld voor schaats- en sneeuwliefhebbers in coronatijd.

Of je nu gaat schaatsen, sleetje rijden of sneeuwballen gooien, de centrale boodschap voor het naar buiten gaan, blijft hetzelfde: doe dat met mensen van je eigen huishouden of met één iemand van daarbuiten.

De andere regels van de lockdown, zoals thuisblijven bij klachten, blijven ook gewoon gelden.

Toertochten en schaatswedstrijden verboden

Om nieuwe besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, is het organiseren van wedstrijden en evenementen verboden. Dat geldt ook voor schaatswedstrijden en toertochten.

Zelf een tocht maken of rondjes rijden op een natuurbaan kan dus wel, maar alleen zonder publiek en dus alleen met mensen uit hetzelfde huishouden of één vriend of vriendin. In het laatste geval moet ook nog 1,5 meter afstand worden gehouden.

Kinderen tot en met 17 jaar mogen wel samen schaatsen of in de sneeuw spelen. Zij hoeven daarbij niet verplicht afstand te houden.

Koek-en-zopies

Eerder vandaag hanteerden de verschillende veiligheidsregio's nog hun eigen richtlijnen. Die waren nauwelijks anders, maar er waren wel kleine verschillen.

Zo mochten koek-en-zopies in de Veiligheidsregio Fryslân wel open, maar in de Veiligheidsregio Utrecht niet. In de landelijke richtlijn staat dat het opzetten van een koek-en-zopie afhankelijk is van lokale regels. Net als in de horeca geldt dat je er alleen eten en drinken mag afhalen.

Eerder vandaag zei voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad al dat schaatsen is toegestaan, ook in coronatijd. "Ja, u mag schaatsen", zei hij in Jan Willem Start Op op NPO Radio 2. "U kunt het 't beste vergelijken met als u de natuur in gaat, het park in loopt of buiten gaat sporten. Dat mag allemaal."