'Schaatsen mag, maar hou je aan de regels en wees voorzichtig'

Schaatsliefhebbers kunnen ondanks de coronabeperkingen volgende week het ijs op, zolang ze zich maar aan regels houden.

"Ja, u mag schaatsen", zei voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad in Jan Willem Start Op op NPO Radio 2. "U kunt het 't beste vergelijken met als u de natuur in gaat, het park in loopt of buiten gaat sporten. Dat mag allemaal."

Voorwaarde is wel dat de anderhalvemetermaatregel wordt nageleefd. "Je kunt dus niet met z'n vijven gearmd over de baan gaan zwieren. Dan ben je in overtreding."

Schaatsbanen

Bruls heeft het idee dat ijsclubs met een schaatsbaan zich goed hebben voorbereid. "Die hebben allemaal een protocol van de de KNSB, de schaatsbond, en die zullen waarschijnlijk gaan werken met toelating van mensen. Bijvoorbeeld een bepaald aantal per uur. Als het te druk wordt en het lukt allemaal niet, zal in het uiterste geval gezegd moeten worden: nu kan het schaatsen op deze baan even niet doorgaan."