KNVB verwacht sneeuw en grijpt in: drie duels zaterdag vervroegd

De KNVB heeft vanwege de te verwachten sneeuwval besloten drie duels in de eredivisie van zaterdag te vervroegen.

Het gaat om de volgende wedstrijden:

PEC Zwolle-RKC stond om 18.45 uur op het programma, maar wordt verplaatst naar 14.00 uur.

FC Emmen-AZ gaat van 20.00 uur naar 14.00 uur.

sc Heerenveen-Vitesse van 21.00 uur naar 16.30 uur.

De aanvangstijd van PSV-FC Twente van zaterdag is nog altijd 16.30 uur. De KNVB neemt morgen een besluit over de duels van zondag. Dan komen onder meer Ajax en Feyenoord in actie.