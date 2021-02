'UEFA houdt bij strafmaat Onana rekening met verzachtende omstandigheden'

Ajax kan het komende jaar niet beschikken over zijn eerste keeper. André Onana werd in oktober 2020 positief bevonden op het verboden middel furosemide. Wat is dat voor middel en waarom wordt de Kameroener voor één jaar geschorst?

Maar waarop is Onana precies betrapt? Furosemide is een vochtafdrijvend middel, dat wordt voorgeschreven aan mensen die kampen met hartfalen of hoge bloeddruk. Sporters gebruiken het product veelal om het gebruik van verboden stimulerende middelen te maskeren.

Ook verdunt het de urine, waardoor doping moeilijker te traceren is. Sporters die tot een bepaalde gewichtsklasse moeten behoren en vlak voor het weegmoment lichaamsgewicht willen verliezen, grijpen soms ook naar een plaspil.

Onana voert in zijn verweer aan dat hij het middel dat voor zijn vrouw was bestemd per abuis tot zich heeft genomen. Zijn echtgenote kreeg het product op medische gronden voorgeschreven, verklaart Onana. Ajax heeft beroep aangetekend bij sporttribunaal CAS.

Tweede in Nederlandse voetbal

De Ajax-doelman is de tweede speler in het Nederlandse voetbal die betrapt is op het gebruik van furosemide. Kevin van Essen van Telstar werd in mei 2015 betrapt op het gebruik van het diureticum. De voetballer hield destijds vol dat het middel zat in vervuilde vitaminetabletten die hij in een supermarkt had gekocht. Hoewel hij het product niet bewust tot zich nam, kreeg hij van de KNVB een schorsing van twee jaar opgelegd.

Ook de Luxemburgse wielrenner Fränk Schleck werd in de Ronde van Frankrijk van 2012 betrapt op een vochtafdrijvend middel en kreeg een schorsing van één jaar.