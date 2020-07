Akkoord in VN-Veiligheidsraad over hervatting hulp aan Syrië

De VN-Veiligheidsraad heeft zaterdag ingestemd met het hervatten van de humanitaire hulp aan Syrië. Er is een compromis bereikt door de noodhulp via slechts een grensovergang met Turkije te laten verlopen, dat waren er eerst twee.

Rusland, de belangrijkste bondgenoot van Syrië, eiste de sluiting van de andere grensovergang. Die leidt naar de regio Aleppo in het noorden van Syrië.

De VN en verschillende hulporganisaties voerden samen met de overgrote meerderheid van de VN-veiligheidsraad op dat twee doorlaatposten essentieel zijn voor de noodhulp in het gebied. In de regio zijn bijna drie miljoen mensen afhankelijk van hulp van buitenaf. De situatie wordt volgens de hulporganisaties nijpender, zeker nu er corona vastgesteld is.

Na een week van verdeeldheid en zeven stemrondes heeft de Veiligheidsraad een door Duitsland en België ingediende tekst aangenomen die het gebruik van de grensovergang voor een jaar toestaat. De maatregel werd aangenomen met 12 van de 15 stemmen, waarbij Rusland, China en de Dominicaanse Republiek zich van stemming onthielden, zeiden diplomaten.

Hulp vanuit Syrië

Het voorstel om beide verbindingsroutes over de Turks-Syrische grens open te houden, werd woensdag ook al geblokkeerd door de Russische en Chinese afgevaardigde. Zij vinden één grensovergang voor dat doel genoeg en stellen dat de mensen in het bewuste gebied ook kunnen worden geholpen vanuit andere delen van Syrië. De andere dertien leden van de raad stemden wel in met de resolutie.