Mogelijk toch niet hele klas in quarantaine bij besmetting

Door het opdelen van een klas in groepjes, hoeven mogelijk niet alle kinderen in quarantaine bij een besmetting. Dat staat in het protocol van de PO-Raad, bedoeld voor de heropeningen van de basisscholen aankomende maandag.

"Wanneer een groep leerlingen binnen kan worden opgedeeld in subgroepjes waartussen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, hoeft bij een mogelijke besmetting op een school mogelijk niet de hele klas in quarantaine, maar alleen de relevante subgroep (leerlingen en eventueel personeel)."

GGD bepaalt

De GGD moet uiteindelijk bepalen welke leerlingen in quarantaine moeten.

Het is niet in elke groep mogelijk om in groepjes te werken, bijvoorbeeld bij de allerkleinsten. Dan zal een klas alsnog in zijn geheel in quarantaine moeten.

Afgelopen woensdag verschenen de richtlijnen van het ministerie voor de heropening van de basisscholen. Het dringende advies voor scholen is om zoveel mogelijk in groepjes te werken. Zo wordt geadviseerd de groepen 4, 5 en 6 op te delen in groepjes van 5 kinderen. In groep 7 en 8 wordt met kleinere groepjes of koppels gewerkt. Groep 1, 2 en 3 zijn gevrijwaard van een groepsindeling.