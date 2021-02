Ajax-doelman Onana voor twaalf maanden geschorst door UEFA

Het tuchtorgaan van de Europese voetbalbond UEFA heeft Ajax-doelman André Onana voor twaalf maanden geschorst wegens het overtreden van de dopingregels. Bij een controle op 30 oktober vorig jaar werd het middel Furosemide in de urine van de Kameroener gevonden, heeft Ajax bekendgemaakt.

De schorsing gaat per direct in en geldt voor alle voetbalactiviteiten, zowel nationaal als internationaal. Onana en Ajax gaan tegen de uitspraak in hoger beroep bij het het internationaal sporttribunaal CAS.

