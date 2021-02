De uitzending van 5 februari

Avondklok in utrecht - ANP

De coronamaatregelen onder de loep Het Outbreak Management Team (OMT) houdt vandaag het gehele maatregelenpakket dat de coronacrisis moet bestrijden tegen het licht. Premier Mark Rutte zei dinsdag in de persconferentie over de coronacrisis dat hij het OMT had gevraagd dit te doen, "vanwege de grote zorgen". De medisch experts, die samen het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet in de crisis vormen, buigen zich in hun adviesoverleg onder meer over de avondklok. Die loopt op 10 februari af. OMT-voorzitter Jaap van Dissel zei gisteren in de Tweede Kamer somber te zijn over eventuele versoepelingen. Vanavond het laatste nieuws uit Den Haag.

Niet-thuiswerkers zijn bang voor besmetting Ongeveer de helft van alle werkenden, pakweg 4,5 miljoen mensen, kan niet thuiswerken. Zij móeten op de werkvloer zijn omdat ze anders hun werk, in bijvoorbeeld het OV, een fabriek, transportsector of in de zorg, niet kunnen doen. Van die mensen heeft 60 procent stress door het ontbreken van voldoende coronamaatregelen, 65 procent is bang op het werk besmet te raken. Dat blijkt uit een grote enquête van vakbond FNV onder ruim tienduizend werkenden, waarvan verreweg de meesten niet thuis kunnen werken. We spreken vicevoorzitter Kitty Jong van de FNV en gaan op pad met arbeidsinspecteurs tijdens twee onverwachte inspecties.