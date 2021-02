Heracles wint derde keer in vier duels met 1-0

PSV-trainer Roger Schmidt vindt het 'tragisch' dat Ajax-doelman twaalf maanden is geschorst. Het nieuws over de keeper was net bekend geworden, toen de Duitse coach aan zijn persconferentie wilde beginnen in aanloop naar het competitieduel met FC Twente (zaterdag om 16.30 uur).

"Ik hoorde het net. Was het met opzet of per ongeluk? Ik weet er verder niets van", aldus Schmidt. "Het is een goede keeper, met een mooie stijl. Ik vind dit tragisch voor hem."

Schmidt gaf zijn spelers deze week drie dagen vrijaf. Was dit geen ideaal moment om aan elftal verder te sleutelen? Schmidt legt uit waarom zijn spelers toe waren aan rust.

"Na zeven wedstrijden in twintig dagen is het duidelijk dat de spelers vermoeid zijn", zegt hij. "Met vermoeide spelers kun je niet op een hoog niveau intensief trainen. Het is dus een makkelijke beslissing geweest."

Schmidt laat verder weten zaterdag tegen FC Twente (mocht het eredivisieprogramma nog doorgang vinden) nog niet te kunnen beschikken over de geblesseerden Cody Gakpo en Mario Götze.

Ze trainen nog individueel en moeten volgens Schmidt eerst een paar keer met de groep meetrainen voordat ze inzetbaar zijn.

Schmidt hoopt Gakpo en Götze komende woensdag in het bekerduel met Ajax (21.00 uur) wel te kunnen inzetten.