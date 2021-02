Personeel Belastingdienst: 'neem het aub eens voor ons op'

"We moeten wel aantallen en correcties scoren in een zo kort mogelijk tijdsbestek met een onmogelijk systeem, waarin je nagenoeg geen fatsoenlijk rapport kan produceren", aldus een ambtenaar in een van de chatberichten die het FD heeft gelezen.

Die druk om efficiënter te worden is van bovenaf opgelegd. Zo beschrijft de commissie in het verslag dat er uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte I een flinke bezuiniging op de Belastingdienst volgde, waarvan een groot deel moest worden bereikt door versobering en efficiënter werken. "De druk op de toeslagenmachine neemt daardoor verder toe."

In de kinderopvangtoeslagaffaire zijn veel ouders door de Belastingdienst ten onrechte als fraudeur bestempeld , waardoor ze in de problemen kwamen. Ze moesten toeslagen terugbetalen en kregen boetes.

Hoeveel messen krijgen we nog in de rug gestoken

Na een overleg van de staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen met de Tweede Kamer deze week waarin gesproken werd over fraudeopsporing en etnisch profileren door de dienst, zegt een ander: "En weer wordt er een bak met bagger over ons uitgestort."

Ambtenaren voelen een grote afstand tussen het deel van de Belastingdienst waar het beleid gemaakt wordt en de werkvloer, schrijft het FD. Werknemers op de werkvloer voldoen ondanks interne en externe verstoringen, hoge werkdruk en gebrekkige middelen aan alle prestatie-eisen, aldus de krant.

"Ik denk: hoeveel messen krijgen we nog in de rug gestoken. Hoever worden we nog afgebrand door de politiek", schrijft een medewerker. "Neem het nu aub eens een keer op voor jullie personeel. Wij verdienen dat!" schrijft een ander, in een oproep aan de top van de dienst, vakbonden en de staatssecretarissen.

Reactie staatssecretarissen

"Als de organisatie waar je werkt onder vuur ligt, heeft dat enorme impact - zeker als jouw werk helemaal niets te maken heeft met de problemen", zeggen de staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen in een reactie tegen de krant.

"Niemand zal ontkennen dat de Belastingdienst (en de Dienst Toeslagen) met problemen kampt. Die gaan we oplossen, zodat de medewerkers die het elke dag weer mogelijk maken om belasting te innen en toeslagen uit te keren, met vertrouwen hun werk kunnen blijven doen."