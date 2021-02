Van supertalent in Oranje tussen De Ligt en Malen naar succesvol mode-ontwerper

Een superlichting met vier talenten die inmiddels het grote Oranje hebben gehaald. Maar wie is eigenlijk die jongen linksvoor met nummer 10? Normaal gesproken is dat nummer voor de beste speler. Het blijkt te gaan om een jongen met een bijzondere carrièreswitch.

Het begint met een foto van het KNVB-account Ons Oranje op Instagram. Het Nederlands elftal van Onder 15 jaar uit 2014. Een jonge Matthijs de Ligt steekt er letterlijk bovenuit, Donyell Malen is goed te herkennen en Justin Kluivert is eigenlijk niets veranderd. Owen Wijndal daarentegen...

Dit verhaal gaat over Nazario de Fretes, de jeugdige voetballer met het zo gewilde nummer 10 in Oranje. Hij speelde destijds bij Sparta Rotterdam, waar hij al vanaf de F-jes werd gezien als een van de grootste talenten uit de vaak geprezen jeugdopleiding.

We zijn nu in je bedrijfspand in Middelburg, waar je drie man in dienst hebt. Want wat doe je tegenwoordig? "Ik ben de oprichter en eigenaar van mijn eigen kledingmerk: Seaside Fashion Label. We hebben shirts, jassen, tassen, slippers, zonnebrillen, noem maar op. Voor mannen en vrouwen. En ik ontwerp veel zelf."

Je eerste droom was profvoetballer worden. Hoe ben je in de kleding gerold? "Ik ben zelf altijd al wel een modemannetje geweest. Dan kwam ik weer aan in een rode broek of in schoenen met studs (van die kleine drukkertjes van metaal, red.). Zolang ik het zelf mooi vond, droeg ik het."

"Dan werd vaak tegen me gezegd dat als ik later bij Barcelona zou spelen, ik niet mocht vergeten waar ik vandaan kwam. Daar staat ons merk ook voor. Je moet niet vergeten wie er met je waren in tijden dat je het minder had. Hoe bekend, succesvol of rijk je ook bent."

"Dat ging toen best rap via mond-tot-mondreclame. Voordat ik het wist, verkocht ik shirts vanuit mijn kluisje op de middelbare school. In 2017 liep mijn contract bij Sparta af en dacht ik: ik moet ook een andere inkomstenbron hebben."

"In de jeugd van Sparta begon ik al voor de lol mijn eigen T-shirts te ontwerpen en te dragen. Ploeggenoten vroegen dan aan me waar ik dat shirt had besteld. Ik antwoordde dat ze het shirt voor twee tientjes bij mij konden krijgen."

Via de jeugd van Sparta kwam je terecht bij Jong NAC en je speelde nog even bij een club op een laag niveau in Bulgarije, voordat je terugkeerde naar Zeeland. Daar speel je nu bij VV Goes. Waar is het misgegaan?

"Ik had een verkeerde instelling. Ik gaf vaak de schuld aan anderen. Het lag altijd aan de trainer en niet aan mij. En ik wilde wel prof worden, maar ik had geen duidelijk doel zoals bijvoorbeeld Matthijs (De Ligt, red.). Hij wilde altijd de beste zijn. Ik had dat niet."

Hoe groot talent was je?

"Ik was een van de besten van die lichting. Dat vonden die gasten ook. Ze gingen ervan uit dat ik het ging halen en een grote voetballer zou worden. Maar ik dacht dat alles vanzelf kwam. In plaats van extra te trainen genoot ik van de aandacht."