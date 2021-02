Van de Zandschulp strandt in Melbourne, Haase alsnog op Australian Open

Botic van de Zandschulp - BSR

Botic van de Zandschulp is bij het Great Ocean Road Open in Melbourne in de kwartfinales bleven steken. Hij kreeg tegen Karen Chatsjanov twee matchpoints, maar boog uiteindelijk met 7-6 (6), 5-7, 3-6 voor de Rus. Omdat er donderdag alle toernooien in Melbourne tijdelijk waren stilgelegd na een positieve coronatest van een hotelmedewerker, moest 25-jarige Van de Zandschulp, die zijn eerste ATP-toernooi afwerkte, vrijdag twee keer in actie komen. Eerst boekte de mondiale nummer 159 een knappe zege op de Amerikaan Reilly Opelka (ATP-40): 7-6 (6), 7-6 (4). Tegen Chatsjanov, de nummer twintig van de wereldranglijst, pakte vervolgens Van de Zandschulp knap de eerste set. Op 5-4 in de tweede set miste hij echter twee matchpoints op de service van de Rus, waarna hij vijf games op rij verloor. In de derde set miste Van de Zandschulp op 3-4 nog een breekkans.

507 negatieve testen Van de Zandschulp kan zich nu gaan opmaken voor de Australian Open, waarvoor hij zich al eerder via het kwalificatietoernooi had weten te plaatsen. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar, waarvoor eerste reserve Robin Haase ook alsnog een uitnodiging heeft gekregen, is niet in gevaar gekomen door de coronabesmetting van de hotelmedewerker. Vrijdag werd bekend dat alle 507 geteste spelers en officials donderdag een negatieve test hadden afgeleverd, tot opluchting van de organisatie van de Australian Open, die maandag begint. "Toeschouwers zijn nog steeds welkom, we verkopen ook nog steeds kaartjes", zei toernooidirecteur Craig Tiley. "Melbourne Park zal een ongelooflijk veilige plek zijn. Bij binnenkomst ondergaat iedereen een gezondheidstest, er wordt een pcr-test afgenomen en er zijn verschillende zones ingericht zodat mensen voldoende afstand van elkaar kunnen houden."