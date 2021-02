Narsingh wil in Twente monden snoeren: 'De kritiek doet wel wat met me'

Luciano Narsingh, sinds kort op huurbasis actief voor FC Twente, keert zaterdag terug in het stadion waar hij zijn mooiste voetbalherinneringen heeft liggen. Met Twente gaat hij op bezoek bij PSV, waar de rechtsbuiten een aandeel had in twee landstitels en waar hij mooie Champions League-avonden beleefde.

Narsingh, 30 jaar inmiddels: "Als ik nu terugkijk, denk ik: ik had er meer van moeten genieten."

Vijf jaar lang stond Narsingh in Eindhoven onder contract. Hij maakte er alles mee, hoogte- en dieptepunten. Een jaar lang stond hij buitenspel door een kruisbandblessure. Daar staat tegenover dat hij PSV eigenhandig de zege bezorgde in de Champions League-wedstrijd tegen het Manchester United van Louis van Gaal. "Ik maakte de 2-1, het stadion ontplofte. Dat was waanzinnig."