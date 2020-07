Ronaldinho na vier maanden nog steeds vast in Paraguay: beroep niet-ontvankelijk

Ronaldinho en zijn broer moeten voorlopig onder huisarrest in een hotel in Paraguay blijven. Het tweetal had beroep aangetekend tegen het besluit van een onderzoeksrechter in Asunción om hun zaak aan te houden. Het gerechtshof verklaarde het beroep van het tweetal niet-ontvankelijk. Daardoor moeten de gebroeders voorlopig onder toezicht in Paraguay blijven.

De voormalige sterspeler van FC Barcelona en AC Milan werd begin maart in Paraguay gearresteerd, omdat hij samen met zijn broer met vervalste papieren het land was binnengekomen. Zijn veertigste verjaardag moest Ronaldinho in de gevangenis ondergaan. Volgens zijn advocaat wist de tweevoudig wereldvoetballer van het jaar niet dat hij over een nagemaakt paspoort beschikte.

Borgsom 1,6 miljoen dollar

Begin april mochten de twee Brazilianen hun cel verlaten na de betaling van een borgsom van 1,6 miljoen dollar. Ze werden in afwachting van de afhandeling van hun rechtszaak onder huisarrest in een hotel geplaatst. Als ze worden veroordeeld, kunnen ze een gevangenisstraf van vijf jaar krijgen.

In deze zaak zijn ook andere personen aangeklaagd. Volgens de aanklagers in Paraguay zijn ze allen lid van een criminele bende, die is gespecialiseerd in het vervalsen van identiteitsdocumenten.