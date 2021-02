'Commissie adviseert kabinet adopties uit buitenland te stoppen na ernstige misstanden'

Het kabinet moet de adopties van kinderen uit het buitenland voorlopig helemaal stopzetten. Dat is de conclusie van een nog te verschijnen rapport van de commissie-Joustra, melden kabinetsbronnen aan het AD.

De krant heeft het over een "snoeihard oordeel" over de Nederlandse adoptiecultuur en de rol van de overheid daarbij. Er was volgens de commissie sprake van ernstige misstanden bij adopties van kinderen uit Bangladesh, Brazilië, Colombia, Indonesië en Sri Lanka tussen 1967 en 1997.

Tijdens het onderzoek bleek dat het probleem tot op de dag van vandaag voortduurt. Omdat de adoptiepraktijken nog steeds niet deugen, moet het naar Nederland halen van kinderen voorlopig stoppen, citeert de krant uit het advies.

Ook excuses en erkenning leed

De commissie-Joustra vindt dat Nederland excuses moet aanbieden voor de werkwijze van de overheid. Ook moet het leed van kinderen en ouders uit de vijf landen worden erkend. De commissie pleit daarom voor een meldpunt.

De ministerraad spreekt vandaag over het rapport dat maandag wordt gepubliceerd. Over de aanbevelingen bestaat binnen het kabinet volgens het AD grote onenigheid.

Minister Dekker kondigde in 2018 het onderzoek aan, nadat er informatie naar boven was gekomen over misstanden bij adopties. Daarbij waren mogelijk ook Nederlandse overheidsfunctionarissen betrokken. Dekker wilde onderzocht hebben wat er precies was gebeurd.

Vorig jaar sleepte Dilani Butink, geadopteerd uit Sri Lanka, de Nederlandse Staat voor de rechter om erkenning van schuld af te dwingen bij de frauduleuze adopties. In september oordeelde de rechtbank dat de zaak verjaard is en dat er daarom geen inhoudelijke behandeling volgt: