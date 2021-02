Tientallen omwonenden klagen Tata Steel aan voor het schaden van de gezondheid

Tientallen omwonenden van Tata Steel gaan de staalfabrikant in IJmuiden aanklagen voor het moedwillig schaden van de gezondheid van mens en dier. Ook een aantal stichtingen, zoals Duinbehoud, heeft zich aangesloten, meldt het Noordhollands Dagblad. Advocaat Bénédicte Ficq gaat namens hen aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

"Deze fabriek dumpt gewetenloos en opzettelijk gevaarlijke stoffen in de lucht en de bodem van een dichtbevolkt gebied en in de vrije natuur. Opzettelijk, want het zijn zeer riskante productieprocessen waar zij bewust mee bezig zijn", zegt Ficq tegen de krant. Ze wacht nog een paar weken met de aangifte, in de hoop dat meer mensen zich bij de strafzaak aansluiten. Ze wil over een paar weken met een compleet dossier aankloppen bij het OM.

Justitie is zelf ook al bezig met een zaak tegen de staalfabrikant, vanwege het overtreden van de milieuvergunning. De staalproducent zou niet genoeg zijn best hebben gedaan om de verspreiding van de stoffen te voorkomen.

Onderzoek naar vervuiling

Ondertussen doet het RIVM onderzoek naar de vervuiling in de omgeving van de staalfabriek. Het instituut neemt daarvoor monsters af in Wijk aan Zee, IJmuiden, Velsen en Beverwijk. Het verwacht volgend jaar de resultaten te publiceren.

Advocaat Ficq denkt dat ze een sterke zaak heeft. Volgens haar is makkelijk te bewijzen dat Tata Steel de vergunningvoorschriften op grote schaal overtreedt. Gerechtelijke instanties en de provincie hebben al verschillende overtredingen vastgesteld. Daar zijn ook dwangsommen voor opgelegd.

Behalve Tata Steel krijgt ook slakverwerker Harsco op hetzelfde industrieterrein te maken met een aangifte. Die firma verwerkt de restproducten van Tata en was van 2016 tot 2019 verantwoordelijk voor de grafietregens in Wijk aan Zee en IJmuiden.

Tata Steel heeft nog niet gereageerd tegenover de krant.