Amerikaans QAnon-Congreslid uit parlementscommissies gezet

Het Amerikaanse Congreslid Marjorie Taylor Greene, bekend om het uitdragen van complottheorieën, is uit twee parlementscommissies gezet door het Huis van Afgevaardigden.

De afgevaardigde uit Georgia baarde opzien met haar uitspraken over bosbranden in Californië die volgens haar zijn aangestoken door laserstralen uit de ruimte, met hulp van rijke Joden die er geld aan wilden verdienen. Ook waren volgens haar twee dodelijke schietpartijen op scholen in scène gezet door tegenstanders van vrij wapenbezit.

Daarnaast likete Greene Facebookposts waarin werd opgeroepen een kogel door het hoofd te schieten van Nancy Pelosi, de Democratische leider van het Huis.

Verdeeld Huis van Afgevaardigden

De Democraten, volgens Greene "satanistische pedofielen", dienden gisteren een wetsvoorstel in om haar uit de commissies voor Begroting en Onderwijs te verwijderen. 230 afgevaardigden, onder wie 11 Republikeinen, stemden daarmee in. 199 partijgenoten van Greene steunden haar.

Enkele uren voor de stemming distantieerde Greene zich in een toespraak in het Huis van eerdere uitspraken. Zo zei ze dat de aanslagen van 9/11 en schietpartijen op scholen echt waren en dat ze niet meer gelooft in de complottheorieën van QAnon.

