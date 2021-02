Volgende week meer duidelijk over examens • OMT kijkt naar maatregelenpakket

Er komt volgende week meer duidelijkheid over de centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs. Onderwijsminister Slob zei in het NOS Radio 1 Journaal dat er momenteel volop wordt overlegd met de scholenkoepels. Eerder zei Slob dat wat hem betreft de examens dit jaar moeten doorgaan. Om dat mogelijk te maken, gaf de minister scholen al meer tijd en ruimte voor het afnemen van de schoolexamens.

"Maar we zijn nu aan het kijken of er nog iets aanvullends nodig is", zei hij. Slob: "We moeten per leerling heel gericht kijken: waar moeten we het meeste mee? Anders lopen ze in een latere fase misschien tegen problemen op. Dus we moeten kijken wat verantwoord is."

De minister zei gisteren dat leerlingen, ouders en docenten er rekening mee moeten houden dat meer scholieren een jaar over moeten doen of inhaalprogramma's moeten volgen. "We zijn bezig met een groot nationaal programma als het gaat om onderwijs na corona. Maar over de gehele breedte zien we nu toch vertragingen en ik denk niet dat het reëel is dit cursusjaar die achterstanden weg te werken", legt Slob uit. "Het is ook goed om wat druk weg te halen bij de kinderen zelf. Als je het idee hebt dat alles voor de zomer af moet, is dat een druk die je niet op kinderen moet leggen."