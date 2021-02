Twee Gelderse priklocaties zondag dicht • Belgische kappers mogen weer knippen

In Slowakije beslaat de Britse coronavariant inmiddels bijna driekwart van alle coronabesmettingen. In Kosice, de tweede stad van het land, heeft zelfs 90 procent van de coronapatiënten in het ziekenhuis de Britse variant onder de leden. Dat melden de lokale gezondheidsautoriteiten. Volgens de vooraanstaande viroloog Pavel Jarcuska komt nergens in Europa de mutatie zo vaak voor als in Slowakije. "Zelfs niet in het Verenigd Koninkrijk zelf."

Jarcuska zegt dat de Britse variant zich als een roofdier gedraagt. "Het is vooral erg dat het lijkt of er meer mensen overlijden. Ook belanden steeds jongere mensen in het ziekenhuis met een besmetting." De viroloog verwacht daarom niet dat er versoepeld kan worden. De voorgenomen opening van de scholen wordt vermoedelijk uitgesteld, schrijft nieuwssite Aktuality.sk.