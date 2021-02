Testlocaties dicht vanwege winterweer • Wachttijd voor verpleeghuis neemt toe

De opmars van de Britse variant van het coronavirus lijkt iets te vertragen in België. In de laatste week van januari was 16 procent van de nieuwe besmettingen in het land met de besmettelijkere mutant. Een week eerder was dat nog 20 procent. "De toename van het aantal infecties lijkt af te vlakken. De opnames in de ziekenhuizen dalen nog, al lijkt die daling de laatste dagen wat te vertragen", zei viroloog Steven Van Gucht volgens de Vlaamse omroep VRT.

Verder complimenteerde hij in een persconferentie de Belgen. "Want het is opmerkelijk hoe we erin geslaagd zijn om sinds november de curve stabiel te houden, ondanks de aanhoudende druk van het virus. Dit vroeg een inspanning en solidariteit waar we terecht trots op kunnen zijn." In België zijn de coronamaatregelen vergelijkbaar met die in Nederland. Er wordt in het land gedacht aan enkele versoepelingen. Zo pleitte de Waalse premier Elio Di Rupo voor een spoedige heropening van kappers en dierenparken.

Uit onderzoek bij bloeddonoren blijkt dat een op de vijf Belgen inmiddels antistoffen tegen het virus heeft, zei Van Gucht.