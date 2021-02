Janssen-vaccin vraagt versnelde goedkeuring VS aan • Geen corona-uitbraak Australian Open

Farmaceut Pfizer vindt het nog te vroeg voor vaccinatiebewijzen. Medisch directeur Nederland van Pfizer, Marc Kaptein, zei in talkshow Op1 dat er nog allerlei haken en ogen aan zitten. "Als je gevaccineerd bent tegen corona, word je in principe niet ziek, maar je kunt nog niet zeggen dat je geen drager bent van het virus. Daar is het laatste woord absoluut nog niet over gesproken. Het is daarom veel te vroeg voor een vaccinatiebewijs. Je kunt daar pas in april of mei mee gaan experimenteren."

De Gezondheidsraad schreef gisteren in een advies aan minister De Jonge dat winkels, bedrijven, horeca en andere private partijen bezoekers straks in principe mogen vragen aan te tonen dat ze gevaccineerd zijn. Dat mag wel pas als dat "een gerechtvaardigd doel" dient en als er echt geen andere optie is om dat doel te bereiken.

Kaptein zei verder in Op1 dat we pas in het tweede kwartaal de gevolgen van het vaccineren zullen zien, mede omdat de hoeveelheid vaccins dan wordt opgeschaald. "In het tweede kwartaal gaan we acht miljoen dosis leveren. In het derde kwartaal komt daar nog een zelfde hoeveelheid bovenop. Het virus haalt rare streken uit. Maar met een derde prik kunnen ook tegen mutaties anti-lichamen worden aangemaakt."