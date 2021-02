Athletic Club houdt met zege op Betis zicht op twee bekerfinales in twee weken

Athletic Club heeft ten koste van Real Betis de halve finales van het Spaanse bekertoernooi bereikt. De Basken namen na een 1-1 eindstand na 120 minuten de penalty's beter.

In de strafschoppenreeks misten Sergio Canales en Juanmi namens Real Betis, terwijl de ploeg uit Bilbao foutloos bleef.

Real Betis kwam na 84 minuten via Juanmi op voorsprong en leek zo op weg naar de laatste vier. Maar diep in blessuretijd maakte Raúl García toch nog gelijk.

In de verlenging werd er niet gescoord, waardoor penalty's de beslissing moesten brengen. Athletic Club had de zenuwen beter in bedwang.

Dubbele finale mogelijk

Op 3 april speelt Athletic Club de wegens corona uitgestelde bekerfinale van vorig seizoen tegen Real Sociedad. Het kan dit jaar dus twee keer de prestigieuze prijs winnen. Op 14 april staat de finale van deze editie op het programma.

Woensdagavond kroop FC Barcelona door het oog van de naald tegen Granada, dat vlak voor tijd nog met 2-0 voorstond. De formatie van Ronald Koeman won alsnog na verlenging: 3-5.

Eerder plaatsten Sevilla en Levante zich ook al voor de halve finales van de Copa del Rey.