Chelsea heeft genoeg aan penalty Jorginho om Tottenham te vloeren

Het overwicht leidde uiteindelijk tot een goal. Timo Werner werd in de zestien gevloerd door Eric Dier en Jorginho schoot, zonder hupje, raak vanaf de stip.

In de eerste helft had Chelsea veelvuldig balbezit en trok Tottenham, zonder de geblesseerde Harry Kane, zich terug op eigen helft.

Chelsea passeerde Tottenham op de ranglijst in de Premier League en staat nu zesde. De ploeg van de nieuwe trainer Thomas Tuchel heeft vier punten achterstand op Liverpool, dat een Champions League-plek bezet.

In een eenzijdige wedstrijd heeft Chelsea stadgenoot Tottenham Hotspur op een nederlaag getrakteerd. De bezoekers, met Hakim Ziyech het gehele duel op de bank, spaarden de thuisploeg van José Mourinho door slechts met 1-0 te winnen.

Na rust kreeg Chelsea kansen om de wedstrijd vroegtijdig in het slot te gooien. Werner, Mateo Kovacic en Mason Mount lieten dat na.

Tottenham gaf op slag van rust even een teken van leven, maar de kopbal van Serge Aurier uit een vrije trap van Son Heung-Min verdween naast het doel van Edouard Mendy.

Behoudens een schot van Erik Lamela, gekeerd door Mendy, en een kopbal van Vinicius (naast) kwam Chelsea echter niet meer in de problemen. Bij Tottenham werd Steven Bergwijn na 70 minuten gewisseld.

Overigens leed Mourinho voor de eerste keer in zijn trainerscarrière een nederlaag in opeenvolgende thuiswedstrijden. Tottenham stond 13 december nog eerste in de Premier League, daarna ging het bergafwaarts.