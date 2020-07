Omtzigt: 'Ik ben lastig, ja, maar anders krijg je niks boven tafel'

Mocht hij CDA-leider worden, is Omtzigt van plan een luis in de pels te blijven. "Dat is mijn taak als volksvertegenwoordiger. Ik vind het te belangrijk om het controleren van de regering over te laten aan de oppositie."

Omtzigt: "Als ik de Belastingdienst controleer , ben ik dan lastig? Ja. Als je in Den Haag nooit lastig bent, ben je een totaal perfecte diplomaat of je krijgt de dingen niet boven tafel."

De partijtop van CDA had eigenlijk liever geen echte verkiezingsstrijd gezien maar had gehoopt op een eenduidig verhaal met één overtuigende kandidaat van het midden. Omtzigt in de finale maakt het bestuur nóg wat zenuwachtiger, want de partij ziet hem als een soms lastig Kamerlid.

"Ik ben hier vast en zeker als underdog ingegaan", zegt Omtzigt. "Ik heb nog nooit níet hoeven vechten om iets te bereiken, dat is misschien een reden dat mensen in Den Haag zeggen 'je bent lastig'."

Leden kunnen nu opnieuw hun stem uitbrengen. Woensdag hoopt het CDA de nieuwe leider bekend te maken. Het verschil tussen de finalisten is fors, maar het kan nog spannend worden, want Keijzer riep haar aanhangers op nu voor Omtzigt te kiezen.

"Ik wist dat ik van ver moest komen en dan ben ik heel blij dat ik in de tweede ronde zit", zegt Omtzigt in een interview met Nieuwsuur. "Ik ben enthousiast en een klein beetje zenuwachtig. We zitten op dit moment in Nederland met een bijzonder zware opgave, dus dat betekent dat je ook een bepaalde verantwoordelijkheid neemt."

Mona Keijzer is afgevallen in de race om het CDA-leiderschap. Van de 40.000 CDA-leden kreeg zij ongeveer een op de tien stemmen, Pieter Omtzigt vier op de tien en Hugo de Jonge de helft.

De anti-racismeprotesten vindt hij bijvoorbeeld "nuttig en nodig", maar je zult hem er zelf niet zien demonstreren. "Ik bijt me het liefst vast in een vorm van racisme die ik bij de Belastingdienst trof en waar tienduizenden Nederlanders slachtoffer van geworden zijn. Dat vind ik belangrijker dan de straat op gaan als er een hele nare moord in de VS gepleegd is."

"Ik probeer gewoon de dingen die er liggen, op te lossen. Dat is taai en saai maar dat is het werk wat ik graag als volksvertegenwoordiger doe."

Wie wordt premier?

Omtzigt ziet zichzelf eerder als fractievoorzitter dan als lid van het kabinet - of zelfs premier. Wie wél premier wordt als het CDA de verkiezingen wint, als het aan hem ligt? "Ik zie op dit moment geen enkele reden om premierskandidaten aan te wijzen. We liggen nog 15, 20 zetels achter in de peilingen."

"De campagne moet niet gaan over de poppetjes, maar over de inhoud. Hoe zorgen we dat er genoeg woningen voor jongeren gebouwd worden? Hoe zorgen we dat pensioenen overeind blijven voor ouderen? Hoe voorkomen we massawerkloosheid als de coronacrisis langer duurt? Die opgaves zijn immens, en daar wil ik een bijdrage aan leveren."